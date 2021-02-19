В центре Киева водитель убил пешехода ударом кулака: подробности и видео трагедии

Полиция задержала водителя по горячим следам

В центре Киева водитель убил пешехода ударом кулака: подробности и видео трагедии

В центре Киева 19 февраля водитель убил пешехода ударом кулака из-за конфликта на дороге.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, трагический инцидент произошел среди бела дня. На дороге возле театра имени Франко водитель дважды ударил в голову пешехода, тот потерял сознание и упал на мостовую. От травм мужчина скончался на месте, а водитель скрылся.

Это событие сняла камера видеонаблюдения. Водителя задержали по горячим следам меньше чем через час. Правоохранители смогли это сделать благодаря видео.

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Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о планах установить на дорогах Украины сотни новых видеокамер.

Источник Украина 24 Теги Киев полиция убийство водители