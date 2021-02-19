15:05, Сегодня

"Надо сделать России больно": экс-министр объяснил, как вернуть мир на Донбасс Владимир Огрызко объяснил, могут ли появиться на востоке Украины миротворцы ООН

Украина может изменить позицию России по Донбассу только путем совместного давления с Западом и введения новых санкций против РФ. Остальные возможности мирного урегулирования являются бесперспективными.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, оценивая возможность введения на Донбасс миссии миротворцев ООН.

"Пока мы не заставим Россию изменить позицию - или мы говорим сейчас о миссии, или в целом об урегулировании - шансы равны нулю... На днях Путин назвал Украину проектом Запада. А как вообще, с его точки зрения, вести какие-то дела с проектом? Это же нереально! Поэтому мы с вами можем обсуждать часами, днями, месяцами что угодно, но это будет только обсуждение, потому что на самом деле говорить надо о другом - не о форматах, не о потенциальных фантастических миссиях, а об изменении позиции Российской Федерации. Это ключевая тема для разговора", - подчеркнул он.

Читайте также: "Отвечаем выстрелом на выстрел": в ТКГ объяснили заявление Кравчука о Донбассе

На вопрос, нужны ли Украине миротворцы на Донбассе, Огрызко ответил:

"Это разговор преждевременный, так как к форме урегулирования последствий агрессии России еще очень далеко. Форма появляется после того, как обе стороны находят некий общий знаменатель. Пока общего знаменателя у нас нет и не будет, к сожалению. В этом вся проблема. Поэтому мы теряем время, когда говорим о вещах, которые могут быть когда-то. Нам сейчас надо говорить о сути, а суть заключается в том, что нам надо совместно с Западом давить на Россию, чтобы ей наконец стало больно. Это то, что мы реально сегодня можем обсуждать и что надо делать. А работают только санкции, здесь ничего нового нет".

Читайте также: С главарями ОРДЛО договариваться нельзя — политолог о переговорах по Донбассу

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что обращение Украины в ООН о введении миротворцев на Донбасс остается в силе. По его словам, для этого нужно заключить мирный договор между Украиной и Россией.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина не уступит России своих интересов на Донбассе.