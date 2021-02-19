15:04, Сегодня

Экс-премьер призвал СНБО принять важные решения в двух направлениях Арсений Яценюк рассказал, в каких направлениях власти нужно приложить максимум усилий

Принять на сегодняшнем заседании СНБО решения, которые позволят эффективнее бороться за жизнь людей, призвал власти бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Речь идет прежде всего о вакцинации и противодействии российской агрессии, написал политик на своей странице в "Фейсбуке".

"В США вакцинировали уже 56 млн человек в Европейском Союзе — 23 млн, в Бангладеш - 1,6 млн. В Украине — НОЛЬ! Люди болеют, люди умирают, люди теряют экономически. Государство проигрывает мировую конкуренцию за здоровую нацию и здоровую экономику", — заявил политик.

Борьба против российской агрессии и борьба за жизнь украинцев должны стать сегодня вопросами повестки дня СНБО, отметил он.

Читайте также: Экс-премьер предложил 4 шага для борьбы с пропагандой России

Ранее экс-премьер призвал открыть дело против президента России Владимира Путина.