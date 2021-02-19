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В Египте украинцы пострадали в ДТП, подробности от посла Посол Украины в Египте назвал возможную причину аварии

Авария с украинцами произошла в Египте. По предварительным данным, среди пострадавших трое наших земляков. На трассе Шарм-эль-Шейх — Каир туристический автобус вылетел на обочину. В салоне было около 60 пассажиров. Среди них — дети.

У одной из украинок — перелом позвоночника. У двух других тоже серьезные травмы. Всех пострадавших доставили в местный госпиталь. Возможные причины аварии эксклюзивно в эфире канала "Украина 24" прокомментировал посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

"К большому сожалению, скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. А иногда бывает так, что водители недосыпают, возможно, это было причиной", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что в Киеве камеры начали фиксировать новый вид нарушений ПДД.