"Тотальная несправедливость" — эксперт о протестах "евробляхеров"

Депутаты Верховной Рады приняли за основу два законопроекта, которые помогут снизить стоимость растаможивания автомобилей с иностранными номерами. Новая схема будет касаться машин, ввезенных в Украину до 1 января 2020 года. Тем временем владельцы автомобилей с "евробляхами" устроили очередную акцию протеста под Верховной Радой. Автоэксперт Евгений Муджири рассказал в эфире канала "Украина 24", чего хотят протестующие.

"Я думаю, это не последний законопроект о "евробляхах", который будет рассматриваться в Верховной Раде. Законопроект предусматривает, что автомобили, ввезенные до 1 января, попадут под его действие, а "евробляхеры" под ВР требуют, чтобы под льготную ставку налогообложения и растаможивания попадали автомобили, которые ввозятся и после 1 января", — сказал он.

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Эксперт заявил, что считает несправедливыми требования протестующих.

"Я считаю, это не очень справедливо по отношению к людям, которые уже растаможили свои автомобили по более высоким ставкам. Тут у нас диспропорция и несправедливость, потому что люди, которые прислушались к закону и растаможили свои авто по всем правилам, заплатили больше, чем те, кто выжидал удобного момента, когда можно просто пойти под стены Верховной Рады и вытребовать себе какие-то льготы.

Что касается цен на вторичном рынке, есть опасения, что мы (владельцы легальных авто — ред.) потеряем несколько тысяч долларов на перепродаже своих автомобилей", — сказал он.