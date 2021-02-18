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Есть угроза экологической катастрофы на Донбассе — подробности от эксперта Олег Жданов рассказал об ответственности оккупантов за происходящее на Донбассе

Боевики в ОРДЛО перестали откачивать воду из шахт, где хранятся ядерные капсулы. Чем это грозит, рассказал в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Там есть места хранения радиоактивных отходов и радиоактивных веществ, применявшихся во время развития этих шахт. Когда грунтовые воды дойдут до этих уровней, то это может повлечь экологическую катастрофу в том смысле, что радиация может подняться на поверхность по грунтовым водам, и где произойдет утечка - этого сегодня сказать никто не может", — отметил он.

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Жданов отметил, что для предотвращения таких катастроф необходимо определить ответственную сторону.

"То, что мы войну называем войной, нам еще надо определить, с кем эта война. Тогда у нас появится ответственная сторона, на которую мы можем повесить всю ответственность за все происходящее на той территории. Оккупант, согласно Женевской конвенции, несет ответственность, начиная с самой территории и заканчивая населением на этой территории. Кстати, отсюда и обеспокоенность господина Лаврова (глава МИД России — ред.), который в интервью Соловьеву пожаловался, что Франция и Германия в ультимативной форме требуют решать вопросы урегулирования конфликта в Нормандском формате, то есть без Донбасса, без тех "представителей", которых они постоянно таскают на эти заседания", — сказал он.

Ранее дипломат Владимир Хандогий рассказал, можно ли убедить в чем-либо Россию во время переговоров по Донбассу.