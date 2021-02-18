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Адаптивный карантин возвращается: чиновник рассказал, когда и что изменится Олег Рубан рассказал, какие изменения ждут украинцев с 24 февраля

С 24 февраля вся страна будет находиться в желтой зоне адаптивного карантина. Подробности рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"У нас критические показатели госпитализации больных. В некоторых регионах — Ивано-Франковская, Черновицкая области, — увеличилось количество госпитализаций более чем на 50%. По прогнозам, это число будет увеличиваться по всей стране. Поэтому некоторые регионы перейдут (на более серьезный вид карантина — ред.). Регионы, которые перейдут в красную зону, — там будут изменения в работе субъектов хозяйствования разного уровня. В целом по желтой и оранжевой зоне больших перемен (в сравнении с ситуацией сейчас — ред.) не будет. Общественный транспорт будет работать в тех же режимах, как сейчас", — сказал он.

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Рубан отметил, что решение о закрытии на карантин магазинов, учреждений и т.д. будут принимать местные власти.

"Решения о закрытии будут приниматься на региональном уровне, все рычаги передаются на места, и решать будет штаб по чрезвычайным ситуациям в каждом регионе", — сказал он.

Напомним, с 8 по 25 января в Украине действовал жесткий карантин, потом его заменили на карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей стране. Срок действия нового адаптивного карантина - с 22 февраля по 30 апреля.

Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, сколько украинцев на самом деле переболели коронавирусом.