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Отравления лекарствами в школах – адвокат назвал решение проблемы Запрет продажи лекарств несовершеннолетним не является решением вопроса, заявил адвокат

Заместитель председателя комитета по праву здравоохранения Ассоциации адвокатов Украины Максим Барышников в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал случаи с отравлением девочек в украинских школах.

«Невозможно запретить все химические вещества, лекарства, которыми потенциально можно укоротить себе жизнь. Если какая-то глупая идея появляется где-то в интернете, то производители и общество не могут отвечать каждый раз на такую ​​глупую идею массовым запретом того или иного явления», - заявил представитель Ассоциации адвокатов.

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По его мнению, ограничения для покупки лекарств только вызовет неудобство.

«Теоретически мы можем ограничить количество лекарственных средств, выпускаемых в одни руки, требовать паспорт. Но это приведет к огромному неудобству в тех случаях, когда несовершеннолетние покупают лекарственные средства для себя или членов своей семьи. Таким образом запрет продажи лекарств несовершеннолетним не является решением такого вопроса. Решением этого вопроса является участие общества в помощи в воспитании детей - чтобы дети понимали, что есть глупые идеи, которые не надо реализовывать на практике», - отметил Барышников.

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Напомним, в Умани в больницу попали две школьницы с подозрением на отравление. Ранее в Боярке две семиклассницы отравились медицинским препаратом, они выпили по 40 таблеток дротаверина. Одна из девочек умерла, вторая попала в больницу.