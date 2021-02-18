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В Украине школьники травятся таблетками: эксперт рассказал об опасности соцсетей Специалист рассказал, почему челленджи в интернете опасны для детей

В Украине произошло несколько случаев отравления детей таблетками. Предполагается, что виной мог быть некий челлендж в соцсетях. Консультант по вопросам цифровой трансформации Андрей Журавлев прокомментировал эти случаи в эфире канала "Украина 24".

"Основной вопрос – отсутствие критического мышления у детей. Когда они видят какой-то челлендж, какой-то вызов из сети, то они на него реагируют, и реагируют. Как мы видим, довольно эффективно и с большими проблемами для здоровья. Технологически это закрыть почти нет никаких средств, даже если мы даже попытаемся либо закрыть сети, либо отслеживать по ключевым словам. Если бы такое было возможно – это было бы очень хорошо, но мы понимаем, что такие сети очень быстро мигрируют, придумывают новые слова, чтобы их невозможно было отследить, инициаторы меняют ники", — сказал он.

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Эксперт объяснил, как обеспечить безопасность ребенка в сети.

"Основное, что можно сделать, это рассказывать детям, развивать в них критическое отношение. И сообщения о том, что их ровесники уже попали в больницы с отравлениями – это очень важно, они должны понимать, что не всегда за красивой аватаркой или ником стоит их сверстник, там может быть пожилой извращенец. Когда-то было движение "Синий кит", и там были случаи, когда удавалось отдельных организаторов вычислить и посадить. Но вычислить очень сложно, сложно понять, кто за этим прячется, благодаря анонимайзерам. За полчаса этот человек может выйти с другим ником, айпишником и аватаркой", — сказал он.

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Напомним, в Умани в больницу попали две школьницы с подозрением на отравление. Ранее в Боярке две семиклассницы отравились медицинским препаратом, они выпили по 40 таблеток дротаверина. Одна из девочек умерла, вторая попала в больницу.