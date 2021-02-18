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Люди захотят там пожить - Гордон рассказал, что делать со старыми тюрьмами Минюст выставил на продажу первое исправительное учреждение, журналист прокомментировал

Министерство юстиции в рамках продажи тюрем и СИЗО выставило на продажу Ирпенский исправительный центр №132 в пгт Коцюбинское Киевской области, стартовая цена - 220,2 млн гривен. Известный журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о том, как поступать со старыми тюрьмами.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Даже если человек трижды преступник, содержать его в таких условиях нельзя. Что бы я делал на месте Министерства юстиции? Первое. Посчитать, сколько в Украине нужно мест для содержания заключенных. Второе. Посмотреть по областям, сколько нужно мест. Третье. Подготовить новые тюрьмы, оборудованные по последнему слову техники, где нужно будет меньше надзирателей, где будет высокая зарплата остальных, где будет все в датчиках и счетчиках, а то, что сейчас есть, продать", - сказал журналист.

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Гордон считает, что такие тюрьмы можно, в частности, переоборудовать под гостиницы, и многие захотят снимать там номера.

"Кстати, во Львове есть 5-звездочный отель на месте тюрьмы. Я жил в городе Лодзь в гостинице, сделанной на месте тюрьмы, прямо спали в номерах, где были камеры. Это нормальная история, много людей, которые захотят такой экзотики. Новые тюрьмы достойные, старые или сломать, или продать", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Украине состоится три волны продажи тюрем и СИЗО.