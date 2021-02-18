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"Сказал, что Путин преступник": Гордон пояснил, зачем был на российском ТВ Журналист отметил, что обращался к "здравомыслящей публике" в России

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" пояснил, с какой целью принимал участие в пропагандистских программах на российском телевидении.

"Я раз 10 принимал участие в программах федеральных каналов по "Скайпу". Они меня приглашали приехать, я сказал: нет, ноги моей не будет в России. Последний раз я был в Москве в январе 2014 года. Когда я выходил по "Скайпу", я говорил всегда: как только начнете меня закрикивать, я отключаюсь. Или слушать, или закрикивать. Если вы обратите внимание, меня никогда не закрикивали", - сказал журналист.

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Гордон отметил, что он обращался к "здравомыслящим людям" в России.

"Смысл заключается в том, что в России есть огромное количество здравомыслящих нормальных людей. Некоторые обдолбаны пропагандой, некоторые понимают, что несправедливость допущена по отношению к Украине, и хотят услышать альтернативную точку зрения. Я единственный, кому удалось на российском телевидении сказать, что Путин преступник, в программе у Скабеевой и Попова. Это видео увидели миллионов пять только в Youtube. Думаю, что заставил многих задуматься", - сказал Гордон.

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Журналист не одобряет участие в пропагандистских программах украинцев, поддерживающих российскую точку зрения.

"Когда я вижу там стоящих бывших украинцев Корнилова, Вакарова, Килинкарова и прочую гадость, мне хочется вырвать на экран, но я себя сдерживаю", - сказал Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что российские пропагандисты ополчились против него из-за призывов не прививаться вакциной от коронавируса производства РФ.