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"Кто-то пытается сделать хайп": Степанов о скандале с закупкой вакцин Министр заявил, что расследование НАБУ имеет политический подтекст

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины относительно якобы нарушений при закупке Минздравом вакцин от коронавируса COVID-19 закончится безрезультатно.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте. Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", - заявил он.

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По словам министра, ситуация имеет политический подтекст.

"То, что дальше происходит, этот хайп… теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, так как они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.

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Напомним, НАБУ 3 февраля начало расследование возможных злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по цене 17,85 доллара США за дозу с помощью фирмы-посредника.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также объяснил, почему вакцинация от коронавируса в Украине задержалась.