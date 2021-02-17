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"СБУ их прекрасно знает": Гордон рассказал об агентах России в Украине Если бы украинцы узнали, кто из известных людей является агентом России, началась бы паника, отметил Гордон

В Украине в руководстве государства действует множество агентов влияния России. СБУ имеет список этих людей, но не публикует данную информацию официально.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.

"Что надо было сделать, когда российская агрессия коснулась нашей страны? Надо было назвать всех российских агентов, спецслужб и просто агентов влияния, всех их лишить возможности вредить Украине. Я не говорю посадить в тюрьму или выслать, я говорю, что нужно было назвать всех поименно. И тогда не было бы вопросов, и "журналист Петренко", который официально назван агентом спецслужб России, не может занимать должности в Украине, не может вещать с телеэфиров, это все просто", - сказал он.

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По словам журналиста, это должна делать СБУ, которая занимается контрразведкой – "там прекрасно знают всю агентуру Российской Федерации".

"Просто наши спецслужбы не дают эту информацию официально. Мне сказали, что называть агентуру нельзя по следующим причинам. Первое – после этого никто из украинцев не будет идти на вербовку, второе – люди, назвавшие агентуру, будут нерукопожатными в своей среде, потому что это ниже плинтуса, и третье – это может навредить государственности и государству и повергнуть людей в уныние и шок. Я это понимаю", - заявил Гордон.

Как отметил журналист, "если бы украинцы узнали, кто из руководителей нашего государства, армии, спецслужб, является агентом России, начался бы хаос, паника, люди бы плакали, потеряли веру и ориентиры".

"Обнулиться" и не допустить агентов к управлению государством было бы правильно, но тогда кто же будет руководить?" – добавил он.

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Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Украина не может выполнить Минские соглашения.