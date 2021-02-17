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"Смертельный челлендж" в Боярке - эксперт считает, что соцсети невиноваты Специалист по кибербезопасности отметил, что родители не должны перекладывать ответственность на технологии

Блокировать доступ к различным соцсетям не имеет смысла, а родителям не стоит перекладывать ответственность за воспитание детей на технологии.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев, комментируя ситуацию с отравлением школьниц в Боярке Киевской области.

"Здесь такой вопрос, как о кухонном ноже - он оружие или помощь на кухне? В данном случае надо понимать, что соцсеть не является инструментом, чтобы люди, в данном случае дети, совершали суицид или какой-то вред своему здоровью. Есть отдельные пользователи, отдельные ресурсы, группы. Это не только соцсети, это могут быть мессенджеры, любой ресурс в интернете, который может призывать к действиям, которые могут нанести вред здоровью и жизни", - сказал эксперт.

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Якушев отметил, что в данном случае нужна либо тотальная цензура с полным закрытием доступа к ресурсам, либо консультация со спецслужбами стран, где ведется контроль за соцсетями.

"Если мы хотим это заблокировать, нам необходимо сделать так, как делают некоторые страны - сделать свой локальный интернет, заблокировать там то, что нам не нравится как стране, как гражданину, цензурировать. Если мы не хотим этого делать, то необходимо сотрудничать со спецслужбами тех стран, в которых контролируется эта соцсеть. Если говорим о TikTok, то это Китай", - сказал Якушев.

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Эксперт отметил, что полная блокировка все равно невозможно, и родители должны больше внимания уделять детям, чтобы не допустить подобных случаев.

"К сожалению, технически заблокировать все невозможно. Не надо родителям перекладывать ответственность за воспитание детей на технологии. К сожалению, технологий, воспитывающим детей, сейчас нет. Заблокировать можно, даже на домашнем роутере какую-то соцсеть, но это блокирование очень легко обойти с помощью технологий прокси, VPN и тому подобное", - сказал Якушев.

Напомним, в Боярке две семиклассницы отравились таблетками, которые купили в соседней аптеке, одна из них скончалась, вторая - в больнице. На смертельный эксперимент подростки решились, посмотрев некий челлендж в популярной соцсети.