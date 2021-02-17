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Гордон рассказал, в чем секрет успеха Винника Винник победил – вопреки всему, заявил журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, в чем, по его мнению, заключается секрет успеха украинского певца Олега Винника.

«Когда я увидел, как люди сходят с ума по Виннику, я говорил: ну сумасшедшие, что в нем такого, он вообще никакой. А мне уже говорят, что он стадионы собирает. Но я привык с уважением относиться к чужому успеху. Я над ним посмеивался, конечно, но уже что-то такое во мне зародилось. Случайностей не бывает на самом деле. Я думал, что Винник – очередное творение шоу-бизнеса, кто-то его там «подкручивает» немножко», - заявил Гордон.

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Однако, подчеркнул он, все изменилось, когда он увидел Винника лично.

«Концерт Поплавского, он вывел Винника на сцену – и все сразу стало на свои места. По тому, как он вышел к публике, к публике надо тоже уметь выходить. Это тоже искусство – правильно выйти и правильно уйти со сцены. Винник вышел на сцену, от него шла дикая энергия. Он взял рукой стойку микрофона, наклонил к себе, и все стало на свои места, я понял, почему сходят с ума по нему миллионы женщин. Дикая энергия во время песни – все законы жанра были соблюдены, жанры имеют законы. И поэтому он победил – вопреки всему», - отметил журналист.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" заявил о желании взять интервью у президента России Владимира Путина.