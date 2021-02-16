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Смертельное отравление таблетками в школе: появились подробности трагедии под Киевом Правоохранители опрашивают дирекцию и учителей

В городе Боярка Киевской области две семиклассницы в лицее отравились таблетками, которые купили в соседней аптеке. Одна из девочек скончалась, вторая - в больнице.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, 16 февраля правоохранители проводят в лицее "Гармония" следственные действия, опрашивают дирекцию и учителей.

Трагедия произошла во вторник в обед. Лицеисты рассказали, что сначала девочек долго не было, почти целый урок. Затем одноклассницы нашли их в туалете в бессознательном состоянии.

В полиции рассказали, что прямо посреди учебного дня две семиклассницы наглотались таблеток, которые купили в аптеке поблизости.

"Они вернулись в школу и пошли в туалет употреблять эти таблетки. Когда употребляли последнюю таблетку, написали сообщение своим одноклассницам о том, что они употребляют сороковую таблетку, после этого одноклассницы подбежали к помещению туалета и нашли там девочек. Одна уже потеряла сознание и медики после того, как приехали, констатировали ее смерть. Вторая еще была в сознании, но в тяжелом состоянии", - рассказала старшая инспектор отдела коммуникации полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

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В школьной уборной рядом с девочками нашли таблетки "Дротаверин" - это аналог "Но-шпы". Каждая из семиклассниц выпила по 40 штук за раз. При том, что, согласно инструкции, детям их можно употреблять не более 4, и то за несколько приемов. На смертельный эксперимент подростки решилась, просмотрев некий видеочелендж в популярной соцсети - мол, выпей сорок таблеток и посмотри, что будет.

"Одна моя одноклассница сказала, что это видимо какой-то челлендж был на спор. Но от кого, неизвестно", - рассказала одна из учениц лицея.

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Что могло толкнуть подруг на такой отчаянный и опасный челлендж - остается загадкой. Лицеисты говорят, что обе неплохо учились, были общительны и открыты. По слухам, у одной из них были семейные проблемы.

"Они вообще дружные девочки, веселые, с ними всегда можно было пообщаться. По школе ходит такой слух, что у одной из девочек это из-за проблем в семье с родителями", - рассказала школьница.

Дирекция же лицея пока от комментариев воздерживается.