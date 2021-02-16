19:15, Сегодня

Это продолжение спецоперации - генерал о деле против Шария Решение СБУ назрело уже давно, считает Виктор Ягун

Объявление блогеру Анатолию Шарию подозрения в государственной измене является частью спецоперации по противодействию российской пропаганде.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун.

Ягун со ссылкой на свои источники рассказал, что Офис генпрокурора "рассматривает возможность подготовки соответствующих материалов для экстрадиции" Шария в Украину.

"Я приветствую решение СБУ, оно назрело уже давно, потому что все, кто так или иначе имеет отношение к противодействию информационно-психологическим операциям врага, в частности Российской Федерации, и тех приспешников, которые их поддерживают, давно поднимали вопрос по Шарию, по его откровенно лживым репортажам, включениям в российский эфир", - отметил он.

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Экс-заместитель главы СБУ связывает подозрение Шарию с введением санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

"Думаю, это продолжение спецоперации, которая начата в Украине для противодействия информационным киллерам, которые засорили наш эфир и постоянно используют нашу толерантность, чтобы противодействовать украинскому государству", - пояснил он.

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На вопрос, почему СБУ заинтересовалась деятельностью Шария только сейчас, Ягун ответил:

"Проблема не в Службе безопасности и даже не в Генеральной прокуратуре. Всегда в Украине стояла проблема в политической целесообразности. Она всегда останавливала оперативных сотрудников и тех, кто пытается защитить государство, окриком со стороны провластных структур. Когда материалы подавали, говорили - здесь есть все основания для того, чтобы что-то сделать, остановить нашествие. А нам говорили - сейчас это политически нецелесообразно, не время. Я так понимаю, что-то произошло в провластных структурах, в высших эшелонах власти, где понятно, что дальше так не может быть, и это все ведет к информационной катастрофе, что в первую очередь ударит по руководству государства".

Ранее политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24" оценил обвинения в адрес блогера Анатолия Шария.