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Подозрение Шарию: криминолог объяснила, что оно означает Анна Маляр рассказала, о чем говорит сообщение СБУ и что будет с уголовным делом

СБУ объявила, что блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Что это означает, рассказала криминолог Анна Маляр в эфире канала "Украина 24".

"Насколько видно из сообщения Службы безопасности, речь идет не об обычном использовании средств массовой информации, а о предоставлении иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины. Что это значит? Что Российская Федерация проводит на территории Украины разные подрывные мероприятия, в том числе информационные спецоперации, которые могут включать привлечение как аффилированных к России медиа, так и, как говорят в быту, "использование вслепую" других медиа, блогеров и так далее. Это использование происходит во вред Украине. Если мы говорим об использовании вслепую, то мы не можем говорить об ответственности человека. Но сейчас, по информации, обнародованной СБУ, речь о том, что подозревают в сознательном участии в подрывной деятельности вместе с государством-агрессором", — сказала она.

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Эксперт рассказала, что будет с этим делом дальше.

"Я понимаю скепсис, потому что все такие производства у нас заканчивались на новости о том, что вручено подозрение. А потом мы не знаем, что происходило. Поэтому в данной ситуации у меня тоже есть вопрос, что будет дальше. По примеру других громких производств могу сказать, что продолжение есть тогда, когда есть высокий общественный интерес, есть внимание СМИ. Тогда меньше шансов положить дело на полку", — сказала она.

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Также Маляр прокомментировала еще одно обвинение в адрес Шария.

"Подозрение есть и по другой статье — разжигание вражды, статья 161 УК. Очень важно обсудить этот вопрос, потому что многие люди воспринимают свободу слова как право говорить вообще все что вздумается. Но это не так, свобода слова ограничивается правами других людей, и словом можно совершить преступление. Словом можно унизить, обидеть права других людей, и это повлечет ответственность. Эта история показательна для тех, кто публично что-то вещает: нужно четко понимать, что у свободы слова есть границы уголовного закона", — сказала она.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца, народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.