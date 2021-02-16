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В Карпатах пропал турист: подробности поисковой операции от спасателя Поиски пропавшего туриста осложнены плохими погодными условиями

В Карпатах спасатели ищут заблудившегося туриста. Начальник горноспасательной части ГСЧС в Закарпатской области Александр Гуляк рассказал в эфире канала "Украина 24" о ходе поисковых работ.

"Сейчас очень много туристов на горе Гемба. В этой зоне действуют наши парни, сейчас нам вертолет передал информацию, что видел много следов наших спасателей, которые там ходили. И мы нашли один след, который пошел вверх Гембы. Наши группы осмотрят этот след, и будут нам докладывать, повернул ли он назад, куда повернул. Условия очень плохие, снежные карнизы, он мог повернуть назад в лес. На данный момент работают 71 человек, 14 единиц техники вместе с вертолетом. Думаю, что до конца дня будут какие-то новости", — сказал он.

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Гуляк рассказал, какими методами проводится поиск.

"Мы прочесываем координаты, которые нам дал друг пропавшего туриста, все зоны, где он мог быть, все уголки, там много поваленных деревьев. Такая ситуация, что первые два дня был сильный снегопад, много следов замело, зона леса десятки километров. Есть тепловизор, но пока он не помогает. Кинологи в таких условиях работать не могут, собаки проваливаются, даже снегоходы. Мы работаем в снегоступах", — сказал он.

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Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились двое туристов из Киева. 14 февраля поисковая группа нашла одного туриста, его состояние удовлетворительное.