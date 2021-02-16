Ситуация на дорогах сложная — в "Укравтодоре" назвали три проблемных региона

Александр Кубраков рассказал, что происходит на украинских дорогах после больших снегопадов

Ситуация на дорогах сложная — в "Укравтодоре" назвали три проблемных региона

В Украине из-за снега в некоторых местах наблюдались сложности на дорогах, о ситуации рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация у нас была сложная, особо выделил бы три региона – Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области, особенно на дорогах территориального значения были отдельные участки, где заносы были высотой более 2 метров. Но сейчас на всех дорогах государственного значения, особенно если мы говорим о международных, региональных и национальных трассах, проезд обеспечен для всех видов транспорта. На участках в вышеупомянутых областях мы вместе с полицией и ГСЧС проводили спасательные операции, вытягивали технику, которая застряла", — рассказал он.

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По словам Кубракова, 16 февраля можно будет проехать по всем дорогам.

"Сегодня мы планируем полностью по всем дорогам государственного значения проезд открыть. Думаю, что оценка дорожных служб – четыре с плюсом, четыре с минусом, всегда есть, где можно улучшить. Точно могу сказать, что если бы такие снегопады были в прошлом году, то ситуация была бы намного хуже, потому что за этот год подрядные организации закупили технику, десятки и сотни единиц новой снегоуборочной техники", — сказал он.

Ранее синоптик Владислав Билык рассказал, будет ли новый снежный коллапс.

Источник Украина 24 Теги дороги Укравтодор снег Александр Кубраков