Украина поняла, что не сможет обмануть Россию - Ляшко о Минских договоренностях

Политик объяснил, чем грозит Украине выполнение соглашений по Донбассу

Украина поняла, что не сможет обмануть Россию - Ляшко о Минских договоренностях

Для Украины выполнение Минских договоренностей станет актом капитуляции, стороны конфликта на Донбассе подписывали их только чтобы обмануть друг друга.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Нет никаких перспектив у Минских договоренностей. Там написано: сначала выборы, легализация террористов, изменения в Конституцию, а только потом вывод войск (оккупационных - ред.) и получение контроля за границей... Что это за выборы на территории, которая не контролируемая украинскими властями? Сегодня Россия нас тыкает носом... не только Россия, но и наши партнеры, немцы и французы, говорят - вы это подписывали, так выполняйте. а это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", - заявил он.

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По мнению Ляшко, Минские договоренности - "это фактически акт капитуляции".

"Прошло 6 лет, что за это время изменилось? Мы получили контроль за границей на Донбассе? Нет. Выведены российские войска? Нет. Восстановлен мир? Нет. Поэтому очевидно было с самого начала, что эти договоренности не будут выполнены. Они подписывались для того , чтобы обмануть друг друга", - считает политик.

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Лидер Радикальной партии заявил, что выполнение Минских договоренностей невозможно:

"Нынешняя власть (в Украине - ред.) поняла, что не может обмануть Россию по одной причине - цель России и цель Украины являются противоположными. Цель России - уничтожить Украину, навязать нам на условиях Москвы возвращение Донбасса. Как Украина может выполнить эту цель России - лишь ценой уничтожения страны. Цель Украины - вернуть Донбасс, Крым, вернуть мир, но не ценой развала Украины. Этого невозможно достичь - ни Минские, ни любые другие договоренности не могут быть выполнены до тех пор, пока Украина будет слабой".

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" заявил о намерении Украины "выполнить принципы, заложенные в Минские соглашения".

Источник Украина 24 Теги Олег Ляшко Донбасс Война на Донбассе Минские соглашения Россия