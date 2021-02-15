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Украина поняла, что не сможет обмануть Россию - Ляшко о Минских договоренностях Политик объяснил, чем грозит Украине выполнение соглашений по Донбассу

Для Украины выполнение Минских договоренностей станет актом капитуляции, стороны конфликта на Донбассе подписывали их только чтобы обмануть друг друга.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Нет никаких перспектив у Минских договоренностей. Там написано: сначала выборы, легализация террористов, изменения в Конституцию, а только потом вывод войск (оккупационных - ред.) и получение контроля за границей... Что это за выборы на территории, которая не контролируемая украинскими властями? Сегодня Россия нас тыкает носом... не только Россия, но и наши партнеры, немцы и французы, говорят - вы это подписывали, так выполняйте. а это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", - заявил он.

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По мнению Ляшко, Минские договоренности - "это фактически акт капитуляции".

"Прошло 6 лет, что за это время изменилось? Мы получили контроль за границей на Донбассе? Нет. Выведены российские войска? Нет. Восстановлен мир? Нет. Поэтому очевидно было с самого начала, что эти договоренности не будут выполнены. Они подписывались для того , чтобы обмануть друг друга", - считает политик.

Лидер Радикальной партии заявил, что выполнение Минских договоренностей невозможно:

"Нынешняя власть (в Украине - ред.) поняла, что не может обмануть Россию по одной причине - цель России и цель Украины являются противоположными. Цель России - уничтожить Украину, навязать нам на условиях Москвы возвращение Донбасса. Как Украина может выполнить эту цель России - лишь ценой уничтожения страны. Цель Украины - вернуть Донбасс, Крым, вернуть мир, но не ценой развала Украины. Этого невозможно достичь - ни Минские, ни любые другие договоренности не могут быть выполнены до тех пор, пока Украина будет слабой".

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" заявил о намерении Украины "выполнить принципы, заложенные в Минские соглашения".