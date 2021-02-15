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"У Украины есть все": экс-глава СБУ озвучил способ, как остановить Россию Игорь Смешко напомнил, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала

Украина должна выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, если страны-подписанты Будапештского меморандума не помогут ей сдерживать российскую агрессию.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"На сегодняшний день мы отдали третий ядерный арсенал в мире, подписали международную договоренность (Будапештский меморандум - ред.). Если мы сейчас заявим: или выполняется Будапештский меморандум, или мы за собой оставляем право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, а эти два договора идут вместе, без одного распадается другой, и мы начинаем внутренние консультации, у нас все есть, у нас достаточно урана, мы знаем технологии, не забывайте, в Харькове в СССР расщепился первый атом, у нас мощные и харьковская, и киевская школы, все работники есть - то вы бы увидели, как изменилась бы дипломатическая аура вокруг Украины", - заявил экс-глава СБУ.

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Однако, по словам Смешко, для этого "нужна воля, нужна любовь к государству и смелость".

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Будапештский меморандум, гарантировавший Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, не спас ее от российской агрессии.