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Погода в Украине: стало известно, где будут сильные морозы В некоторых областях из-за снегопадов ограничено движение транспорта

В ближайшие дни погода в Украине станет более холодной, в страну идет циклон, который сопровождается значительным снижением температуры, в первую очередь - в центральных и восточных областях.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, на севере и востоке термометры покажут до -22 ночью и до -13 днем. На юге и западе будет -7. Потепления стоит ожидать не ранее, чем на следующей неделе.

Кроме того, из-за высоких сугробов в Ивано-Франковской и Волынской областях до сих пор запрещено движение крупногабаритного транспорта, а в четырех регионах Украины его ограничили. На Львовщине грузовики не пускают в города и другие населенные пункты, в Ровенской области ограничения действуют на дорогах регионального значения и для всех видов транспорта, кроме спецтехники.

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В стране работает около 5 тыс. пунктов обогрева ГСЧС, в том числе 8 установили на въездах в Киев.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как будет меняться температура в Украине в течение недели.