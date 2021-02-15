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Снегопад в Киеве - корреспондент "Украина 24" рассказал о ситуации на дорогах Погода в столице к вечеру ухудшилась

Погода в Киеве вечером 15 февраля ухудшилась, ситуация на дорогах сложная из-за снегопада, наблюдаются большие заторы.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете.

"Сегодня мы с самого утра ездили по Киеву, работали в центре, была солнечная погода. А когда мы возвращались на канал, неожиданно в Киеве начал сыпать снег. Несмотря на то, что светило солнце, снег засыпал улицы столицы... Сразу мы можем увидеть большое количество заторов", - сообщает корреспондент "Украина 24".

По его словам, "ситуация на дорогах очень затруднена, вечерний час пик продолжается, дороги Киева засыпаны снегом".

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Ранее синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда в Украину придут морозы до -25.