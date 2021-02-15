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Канал "Украина 24" стал лауреатом программы "Человек года-2020" 15 февраля были подведены окончательные итоги экспертного определения

В понедельник, 15 февраля, были подведены окончательные итоги экспертного определения программы "Человек года-2020". Генеральная дирекция представила общественности имена лауреатов в 11 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий юбилейной, 25-й общенациональной программы.

Как сообщается, в национальной номинации "Информационно-новостной телеканал года" одним из лауреатов стал общенациональный телеканал "Украина 24":

Телеканал «ЭСПРЕССО TV»;

Телеканал «Прямой»;

Телеканал «Украина 24»;

"В конце мая 2021 года мы с радостью и гордостью имеем честь приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы "Человек года-2020", чтобы от имени миллионов украинцев отдать дань уважения лучшим из лучших, поблагодарить их за самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - насладиться этой удивительной атмосферой и энергетикой успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее самых достойных представителей. Еще и еще раз проект "Человек года", который уже стал неотъемлемой частью жизни украинского общества, доказывает простую, но очень важную истину: успех личности - это успех страны!", - отмечают организаторы.

Как известно, лауреатов программы определяют путём экспертного опроса, но окончательное решение принимает Высший Академический Совет программы.

Победителям в каждой профессиональной и международной номинации вручаются статуэтки "Прометей-Престиж". Кроме того, каждый из финальной тройки лауреатов в профессиональных номинациях программы получает Диплом лауреата. Обладателям международных и специальных премий дипломы вручаются непосредственно на сцене во время ежегодной церемонии "Человек года".