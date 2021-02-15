От артистов до мэров: названы лауреаты программы "Человек года-2020"
Уже в мае Украина будет приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы
Общенациональная программа "Человек года" празднует свой 25-летний юбилей. Как сообщает дирекция программы, 15 февраля были подведены окончательные итоги экспертного определения, и теперь общественности представляют имена лауреатов в 11 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 25-й общенациональной программы "Человек года-2020".
"Премия "Человек года", которая зажгла символический огонь Прометея на заре Независимости, всегда была триумфом чествования Личности. Ведь самый ценный потенциал развития и роста любой страны – это человеческий потенциал. Поэтому для юбилейного сезона программы "Человек года" был избран слоган "25-я ступень триумфа", - отмечают организаторы.
Уже в конце мая 2021 года Украина будет приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы "Человек года-2020".
ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»
- 1. БУНЕЧКО Виталий – Председатель Житомирской областной государственной администрации;
- 2. КИРИЛЕНКО Павел – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;
- 3. СИНЕГУБОВ Олег – Председатель Полтавской областной государственной администрации;
«МЭР ГОДА» (больших городов)
- 1. АНДРЕЕВ Богдан – Мэр г. Ужгород;
- 2. КЛИЧКО Виталий – Мэр г. Киев;
- 3. СИМЧИШИН Александр – Мэр г. Хмельницк;
«МЭР ГОДА» (малых городов)
- 1. ВЕРШИНА Анатолий – Мэр г. Павлоград (Днепропетровская обл.)
- 2. КАЧУР Виктор – Мэр г. Немиров (Винницкая обл.)
- 3. РЕВА Алексей – Мэр г. Бахмут (Донецкая обл.)
«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»
- 1. АННЕНКОВ Виктор – Генеральный директор ПАО «ГРЕТА» (г.Дружковка);
- 2. ПИДСАДЮК Иван – Генеральный директор ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ» (г.Калуш);
- 3. ПРИНКО Павел – Генеральный директор ПАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод» (г.Гостомель);
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
- 1. АСТАХОВ Виталий – Генеральный директор ООО «Альба Веритас»;
- 2. ДЗАНЕЛЛИ Алессандро – Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове;
- 3. СЕМЕНЧЕНКО Татьяна – Соучредитель и руководитель ТМ VOVK;
«ФИНАНСИСТ ГОДА»
- 1. ЗИННИКОВ Виталий – Председатель Правления АО «Банк инвестиций и сбережений»;
- 2. МЕЦГЕР Евгений – Председатель Правления АО «УКРЕКСИМБАНК»;
- 3. ПИСАРУК Александр – Председатель Правления АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;
«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»
- 1. БЕРЛИН Виктор – Генеральный директор СК «ГАРДИАН»;
- 2. ГЕВЕЛЬ Ирина – Председатель Правления СК «Альфа Страхование»;
- 3. ЩЕРБАКОВА Леся – Председатель Правления СК «ПРОВИДНА»;
«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»
- 1. ЖК «DIADANS» от компании-застройщика «ENSO»;
- 2. ЖК «FOREST PARK» от компании-застройщика «ZIM CapitalGroup»;
- 3. ЖК «ЛЮКСЕМБУРГ» от компании-застройщика «АВАНТАЖ»;
«ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА»
- 1. Телеканал «ЭСПРЕССО TV»;
- 2. Телеканал «ПРЯМОЙ»;
- 3. Телеканал «УКРАИНА 24»;
«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»
- 1. МАЛАХОВ Виталий – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле;
- 2. СТРУТИНСКИЙ Богдан – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;
- 3. ШВАЧКА Анжелина – Народная артистка Украины, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко;
«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»
- 1. ГЕРАСИМОВИЧ Вадим - журналист, ведущий YouTube-канала «Politeka Online»;
- 2. ПЕТРОЖИЦКАЯ Дарья - популярная украинская актриса;
- 3. СОЛОВИЙ Христина - популярная украинская певица;
В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 25-й общенациональной программы «Человек года-2020» стали:
- 1. Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Алекс Ленартс.
- 2. Международная премия «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной» - Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.
- 3. Специальная премия «Призвание сердца» за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19 – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.
Отметим, лауреатов программы определяют путём экспертного опроса, но окончательное решение принимает Высший Академический Совет программы.
Победителям в каждой профессиональной и международной номинации вручаются статуэтки "Прометей-Престиж". Кроме того, каждый из финальной тройки лауреатов в профессиональных номинациях программы получает Диплом лауреата. Обладателям международных и специальных премий дипломы вручаются непосредственно на сцене во время ежегодной церемонии "Человек года".