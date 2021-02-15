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От артистов до мэров: названы лауреаты программы "Человек года-2020" Уже в мае Украина будет приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы

Общенациональная программа "Человек года" празднует свой 25-летний юбилей. Как сообщает дирекция программы, 15 февраля были подведены окончательные итоги экспертного определения, и теперь общественности представляют имена лауреатов в 11 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 25-й общенациональной программы "Человек года-2020".

"Премия "Человек года", которая зажгла символический огонь Прометея на заре Независимости, всегда была триумфом чествования Личности. Ведь самый ценный потенциал развития и роста любой страны – это человеческий потенциал. Поэтому для юбилейного сезона программы "Человек года" был избран слоган "25-я ступень триумфа", - отмечают организаторы.

Уже в конце мая 2021 года Украина будет приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы "Человек года-2020".

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

1. БУНЕЧКО Виталий – Председатель Житомирской областной государственной администрации;

2. КИРИЛЕНКО Павел – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;

3. СИНЕГУБОВ Олег – Председатель Полтавской областной государственной администрации;

«МЭР ГОДА» (больших городов)

1. АНДРЕЕВ Богдан – Мэр г. Ужгород;

2. КЛИЧКО Виталий – Мэр г. Киев;

3. СИМЧИШИН Александр – Мэр г. Хмельницк;

«МЭР ГОДА» (малых городов)

1. ВЕРШИНА Анатолий – Мэр г. Павлоград (Днепропетровская обл.)

2. КАЧУР Виктор – Мэр г. Немиров (Винницкая обл.)

3. РЕВА Алексей – Мэр г. Бахмут (Донецкая обл.)

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

1. АННЕНКОВ Виктор – Генеральный директор ПАО «ГРЕТА» (г.Дружковка);

2. ПИДСАДЮК Иван – Генеральный директор ООО «КАРПАТНЕФТЕХИМ» (г.Калуш);

3. ПРИНКО Павел – Генеральный директор ПАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод» (г.Гостомель);

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

1. АСТАХОВ Виталий – Генеральный директор ООО «Альба Веритас»;

2. ДЗАНЕЛЛИ Алессандро – Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове;

3. СЕМЕНЧЕНКО Татьяна – Соучредитель и руководитель ТМ VOVK;

«ФИНАНСИСТ ГОДА»

1. ЗИННИКОВ Виталий – Председатель Правления АО «Банк инвестиций и сбережений»;

2. МЕЦГЕР Евгений – Председатель Правления АО «УКРЕКСИМБАНК»;

3. ПИСАРУК Александр – Председатель Правления АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

1. БЕРЛИН Виктор – Генеральный директор СК «ГАРДИАН»;

2. ГЕВЕЛЬ Ирина – Председатель Правления СК «Альфа Страхование»;

3. ЩЕРБАКОВА Леся – Председатель Правления СК «ПРОВИДНА»;

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

1. ЖК «DIADANS» от компании-застройщика «ENSO»;

2. ЖК «FOREST PARK» от компании-застройщика «ZIM CapitalGroup»;

3. ЖК «ЛЮКСЕМБУРГ» от компании-застройщика «АВАНТАЖ»;

«ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА»

1. Телеканал «ЭСПРЕССО TV»;

2. Телеканал «ПРЯМОЙ»;

3. Телеканал «УКРАИНА 24»;

«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»

1. МАЛАХОВ Виталий – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле;

2. СТРУТИНСКИЙ Богдан – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;

3. ШВАЧКА Анжелина – Народная артистка Украины, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко;

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

1. ГЕРАСИМОВИЧ Вадим - журналист, ведущий YouTube-канала «Politeka Online»;

2. ПЕТРОЖИЦКАЯ Дарья - популярная украинская актриса;

3. СОЛОВИЙ Христина - популярная украинская певица;

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 25-й общенациональной программы «Человек года-2020» стали:

1. Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Алекс Ленартс .

. 2. Международная премия «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной» - Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс .

. 3. Специальная премия «Призвание сердца» за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19 – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Отметим, лауреатов программы определяют путём экспертного опроса, но окончательное решение принимает Высший Академический Совет программы.

Победителям в каждой профессиональной и международной номинации вручаются статуэтки "Прометей-Престиж". Кроме того, каждый из финальной тройки лауреатов в профессиональных номинациях программы получает Диплом лауреата. Обладателям международных и специальных премий дипломы вручаются непосредственно на сцене во время ежегодной церемонии "Человек года".