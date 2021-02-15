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Старт вакцинации от COVID-19 в Украине: врач ответил на два важных вопроса Инфекционист рассказал, что нужно обязательно сделать перед вакцинацией

Вакцинацию от коронавируса в Украине обещают начать в ближайшее время. Врач-инфекционист Виктор Петров рассказал в эфире канала "Украина 24", нужно ли перед вакцинацией делать пробы на аллергию.

"Насчет аллергопроб нужно посоветоваться с семейным врачом, потому что перед вакцинацией обязателен осмотр врача — вашего семейного, врача из бригады по вакцинации или терапевта, который так или иначе за вами наблюдает. Без осмотра я делать вакцинацию не рекомендую", — сказал он.

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Врач также рассказал, какие могут быть побочные реакции от вакцины.

"Может быть местная реакция — покраснение, незначительное повышение температуры, а также местные изменения кожи, которые связаны с тем, что вводится охлажденный препарат. Могут быть небольшие болевые ощущения", — сказал он.

Ранее в Минздраве рассказали, как проведут первый этап вакцинации от коронавируса.