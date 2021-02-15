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Будет ли новый снежный коллапс: синоптик дал прогноз до конца недели Владислав Билык рассказал о снижении температуры и осадках

В столице идет легкий снег, на дорогах местами встречаются небольшие заторы, а киевляне жалуются на нечищенные дорожки. Какой будет погода в столице в ближайшее время, рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире канала "Украина 24".

"Качелей" на этой неделе не ожидается, будут простые метеорологические условия. Мы находимся в поле повышенного давления, поэтому по Украине преимущественно без осадков. Небольшой снежок, как сегодня, почти по всей территории, больше всего в Карпатах, но он не будет сильно влиять на деятельность людей", — сказал он.

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Синоптик рассказал, какой будет температура воздуха до конца недели.

"Что касается температуры - она снизится. Ночные температуры на этой неделе, особенно в конце, низкие. Начало недели — 10-15 градусов мороза, на юге 3-8 градусов. А во второй половине недели в северо-восточной части до 23-25 градусов мороза. Дневные температуры также будут отрицательные. На юге -5 градусов, на остальной территории -3...-8, местами до -10 градусов. В конце недели снижение еще на 2-5 градусов. Снежных коллапсов уже больше не будет", — сказал он.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала, угрожают ли снегопады и низкая температура урожаю озимых в Украине.