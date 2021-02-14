"Время яркого креатива": маркетолог рассказала, как в Украине отмечают 14 февраля

В День святого Валентина 14 февраля торговые марки и бренды изощряются в креативе — о способах рассказала маркетолог Кристина Брун в эфире канала "Украина 24"

"Украина славится своим креативом. Наша страна из ничего может сделать суперподарок. Как раз в этом году по статистике после коронавируса и локдаунов молодежь и влюбленные хотят чего-то такого – меньше денег, больше сюрпризов. Интересно, как ведут себя торговые марки, бренды, ритейлы, чтобы отличиться и в этот момент продать. В Америке, например, именно этот праздник является основным после Нового года. Что у нас? Скучные скидки и однообразные акции – это уже не о нашей стране, типичные открытки устарели. Настало время яркого остроумного креатива", — сказала она.

Читайте также: Нужно избавиться от советских традиций — "слуга народа" об идее насчет праздников

Брун привела примеры интересных акций.

"Маркетологи последние несколько лет изощряются. Например, супермаркет игрушек устроил голосование, какая мультяшная пара является самой лучшей. Нужно сказать, что мнения кардинально отличались. Магазин, который до того момента специализировался на предметах для строительства и ремонта, представил в соцсетях фото молодого парня с накачанным торсом, в руках которого был валик для покраски стен. Фото было подписано "С днем святого Валика", и приписка "разновидности валиков в ассортименте".

Это единственный праздник, который по статистике отличается, у него нет определенного лоска. Романтики должны отличиться, чем-то так дать возможность запомнить этот праздник, и в ход идет абсолютно все. Например, в мире в этот период на 25% увеличилась продажа презервативов одной марки; что интересно, после этого праздника на март приходится большое количество продаж тестов на беременность", — сказала она.