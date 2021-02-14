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Идеальное место для свадьбы: ведущая "Украина 24" рассказала об изюминке родного города Центральный ЗАГС Черкасс - один из самых красивых в Украине

Любовь, отношения, свадьбы - главные темы дня 14 февраля. Ведущая программы "Сегодня утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка в подкасте "Местные в курсе" рассказала о месте в ее родном городе, Черкассах, которое можно считать идеальным для свадьбы. Речь о центральном городском ЗАГСе, который отличается необычной для административных учреждений архитектурой.

Как рассказала журналистка, местный ЗАГС раньше был имением местного богача Щербины.

"Состоятельный человек построил себе дворец. Закончили строить примерно в 1912 году. Недолго он там пожил – революция, война, штаб, госпиталь. Ходят легенды, что в подвале там какие-то сокровища, они якобы до сих пор заминированы. Но никто эти легенды не подтверждал, я помню, еще в школе нам о них рассказывали. Этот ЗАГС очень красивый. О нем писали, что это едва ли не самый красивый ЗАГС в Украине. Столичный "Бермудский треугольник" нельзя сравнивать с этим ЗАГСом", - отметила она.

Фото: flickr.com/photos/dm_v

Ведущая вспоминает, что, когда выходила замуж в Киеве, то "мама шутила - как это так, она не поплачет".

"Традиционно во время свадебных церемоний в Черкассах играют бандуристки в красивом зале. Там резное панно из дерева сделано, очень красивое. Когда начинают играть эти бандуристки - плачут все, там невозможно не плакать. Поэтому в шутку моя мама говорила - как же без этих традиционных слез и фото на пороге. Там еще красивые кованые ворота - это символ для всех Черкасс", - рассказала она.

Журналистка также отметила, что когда-то жила возле этого ЗАГСа, и у местных детей "было субботнее развлечение - пойти смотреть на невест, это же красиво".

Слушайте полный подкаст: