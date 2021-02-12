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Скандал в Ровно: детский врач била и душила пациентов на приеме На инцидент отреагировала полиция, открыты уголовные производства

В Ровно разразился громкий скандал из-за видео с детским врачом-стоматологом, на котором она издевалась над своими пациентами.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, на видео стоматолог прижимает мальчика в кресле, потом несколько раз бьет. Пациента держат силой и не брезгают никакими средствами, чтобы надежно зафиксировать.

Видео с камер наблюдения одной из частных клиник Ровно подняло скандал и собрало в сети сотни возмущенных комментариев.

Местная жительница Анна Назарчук тоже увидела видео в интернете и узнала на нем своего 5-летнего сына Максима. После увиденного она вспомнила, что во время приема Максим плакал и кричал, однако не рассказал, что произошло.

"Мой сынишка сказал, что все хорошо, что она ничего с ним не сделала, наверное, настолько запугала. На видео видно, здесь комментарии излишни", - рассказала она.

Анна не пошла в кабинет, потому что врач заверила, что в ее присутствии Максим будет капризничать, и это только повредит.

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Стоматолог не пустила в кабинет и Екатерину Мороченец. На видео врач дергает ее 4-летнюю дочь Ульяну, сажает себе на колени и трясет. Перед этим женщина просила врача быть с ребенком осторожной, поскольку у той порок сердца.

"Я предупреждала эту Инну, что она боится врачей, потому что была операция... У нее порок сердечка, инвалидность... Она обещала, что будет обращаться с ней... что она хороший врач и любит детей", - говорит Екатерина.

В частной клинике, где все это происходило, стоматолог уже не работает - еще до скандала ее попросили уйти.

"Начались конфликты в коллективе. Было высокомерие к коллегам и были нарекания со стороны пациентов", - пояснила руководитель стоматологической клиники Инна Пекарская.

Сегодня врач со скандального видео работает в собственном стоматологическом кабинете. Она отказалась прокомментировать инцидент журналистам и отправила адвоката.

Адвокат стоматолога Виктор Костышин говорит, что пока знакомится с видеоматериалами. Его клиентка воспринимает ситуацию критически - "как месть бывшего работодателя".

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Между тем на врача в полицию пожаловались родители троих детей-пациентов. Следователи открыли два уголовных производства - нанесение легких телесных повреждений и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей. Они полагают, что пострадавших больше, просто еще не все обратились.

Мэр Ровно Александр Третяк также отреагировал на ситуацию и призвал прокуратуру немедленно привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в Херсонской области после гибели матери с ребенком в роддоме причастные к трагедии медработники остались безнаказанными.