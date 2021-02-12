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В Карпатах больше метра снега: что происходит на популярных курортах Спасатель рассказал, какую помощь оказывают людям в Карпатах и стоит ли пускать туда туристов

В Карпатах местами выпало снега больше метра. Больше всего снега в Ивано-Франковской области. О ситуации в горах рассказал в эфире канала "Украина 24" спасатель из Закарпатья Александр Гуляк.

"На сегодня имеем 103 поисковые и аварийно-спасательные работы, оказана медицинская помощь 83 людям. На данный момент на горе Красия проходит чемпионат Европы по фристайлу, там работают наши 10 спасателей. Мы обеспечиваем безопасность, если у кого-то будет травма, чтобы доставить до "скорой помощи". В горах сейчас до 8 марта заняты все места на горнолыжном курорте Драгобрат, Пилипец, Красия — очень большой наплыв туристов. Думаю, на выходных будет как минимум 4-5 больших спасательно-поисковых работ", — сказал он.

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Спасатель ответил на вопрос ведущего, не стоило ли ограничить поток туристов на время сильных снегопадов.

"Нет, это хорошо, что туристы едут отдыхать. В горы нужно ходить, кататься на лыжах, просто нужно помнить о безопасности и соблюдать правила на горнолыжных трассах. Не выезжать за пределы трассы, всегда иметь с собой небольшой рюкзачок, в котором будет телефон, зарядное устройство, перекус, вода. Если вы заблудитесь, чтобы вам было чем перебиться пару часов, и нужно сразу звонить на 101", — сказал он.

На горных перевалах на трассе Киев — Чоп и в Раховском районе работает спецтехника, серьезных заторов нет, добавил Гуляк.

Ранее заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко рассказал о работах по расчистке снега в столице.