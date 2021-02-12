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Каждый командир хочет отомстить - военный о потерях ВСУ на Донбассе Ответ на вражеские обстрелы дают каждый раз, отметили в штабе ООС

Украинские военные на Донбассе в случае нарушения перемирия каждый раз открывают ответный огонь.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал представитель штаба Операции объединенных сил Леонид Матюхин, комментируя потери ВСУ на Донбассе.

"Ответ бывает каждый раз. Как вчера было отмечено во время встречи президента со СМИ, командиры на месте принимают решение об открытии или неоткрытии огня. Насколько мне известно, всегда принимают адекватное решение. Когда есть возможность сразу эффективно ответить на обстрелы врага, то командиры на месте принимают решения об открытии огня", - сказал он.

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По словам Матюхина, каждый командир "всегда будет хотеть отомстить за своего подчиненного, потому что ему смотреть в глаза родителей и родных его подчиненных".

Напомним, по данным штаба ООС, 11 февраля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля съездил в Донецкую область вместе с послами стран G7.

Политолог Игорь Петренко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил цели поездки Зеленского на Донбасс.