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Мужчина взорвал себя на детской площадке в Киеве: подробности с места события На место ЧП прибыло большое количество правоохранителей

В Киеве 12 февраля произошел взрыв на детской площадке. Предварительно - мужчина подорвал себя гранатой, он погиб.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24", чрезвычайное происшествие произошло в Соломенском районе столицы. Сейчас на месте работают следователи, большое количество правоохранителей, площадку оградили лентой, людей туда не пускают.

Очевидцы трагедии рассказали, что мужчине было 50 лет, у него остались дети.

"Жена и трое детей... Сейчас дочь вызвали на опознание. Работал на радиорынке где-то. Сколько лет живем в одном дворе, дети у меня и у него дружили", - сообщила соседка погибшего Вероника.

Очевидцы говорят, что мужчина достаточно долго сидел на детской площадке и вдруг начал кричать, чтобы люди отошли от него. Через несколько минут произошел взрыв.

Друг погибшего подтвердил, что мужчина работал на радиорынке. Он несколько дней был в подавленном состоянии. Вероятной причиной трагедии стала ссора с женой.

"Он попросил всех отойти с детской площадки. Все отошли. Я рядом работаю, услышал взрыв", - говорит друг погибшего Андрей.

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В свою очередь полиция Киева сообщила в Facebook, что около 15:00 поступило сообщение о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, ранее в центре Киева на Андреевском спуске прогремел мощный взрыв в ресторане.