14:03, Сегодня

Люди массово начнут болеть COVID-19 по второму кругу: врач сказал когда Андрей Александрин рассказал, сколько украинцев переболело коронавирусом на самом деле

Осенью начнется волна повторных заражений коронавирусом у людей, которые уже переболели. Об этом заявил эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

"Исследования показывают, что у людей, которые переболели коронавирусом, есть антитела, и их хватает на срок от 6 до 9 месяцев. Также мы знаем, что на данный момент около 50% населения уже встретилось с COVID-19. Не 1-2 млн, как говорит официальная статистика, а где-то 19 млн. Но этого иммунитета хватит до осени. Как раз через полгода люди массово начнут болеть COVID-19 по второму кругу", — сказал он.

Читайте также: Случаев заболевания COVID-19 стало меньше — эксперт назвал две причины

Александрин объяснил, откуда взялась цифра в 19 млн (переболевших людей).

"По официальной статистике, от количества выявленных более 60% подвергаются госпитализации. Это важный момент. У нас госпитализируют со средней и тяжелой формой. В то же время в США госпитализации подвергается не более 3,5% от всех выявленных. В Великобритании — не более 4%. Если мы посчитаем пропорции, то и выйдем на цифру, что в Украине переболело примерно 19 млн человек", — заявил он.

Врач подчеркнул, что по этой причине власть Украины должна обеспечить проведение вакцинации для всех украинцев до осени.

Ранее Александрин высказался о готовности Украины к вакцинальной кампании.