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"Пока что попахивает профанацией": врач о готовности Украины к вакцинации от COVID-19 Эпидемиолог Андрей Александрин назвал ключевые условия для безопасной вакцинации

Для успешной вакцинации украинцев необходимо соблюсти ряд важных условий. Об этом рассказал эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

"Нужно не только иметь вакцину, которая эффективна и безопасна, для нашего государства очень важно, чтобы она имела преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. Нужно еще сделать сам вакцинальный процесс безопасным для населения. Сюда включается несколько компонентов. Это соблюдение холодового режима для самой вакцины, организация мобильных бригад медицинских сотрудников, которые будут проводить вакцинацию, наличие у них возможности хранить вакцину, тактика введения... И конечно, нужно внедрять жесткий мониторинг за поствакцинальными реакциями и осложнениями", — сказал он.

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Александрин отметил, что в Украине не готовы к соблюдению всех условий.

"Хочу привести пример, что в Великобритании — а это первая страна, которая начала вакцинальную кампанию от COVID-19, — создали так называемую "зеленую книгу". Эксперты по вакцинации, которые над ней работали, обратили внимание, что даже Великобритания не отвечала всем требованиям жесткого фармаконадзора, и требовали его усилить. В Украине пока об этом никто не говорит. Очень важно не просто делать громкие заявления о готовности к вакцинации, а дать медработникам инструмент, с помощью которого они могут проконтролировать, обладают ли они необходимыми знаниями. Пока что все попахивает профанацией", — заявил он.

Александрин добавил, что для Украины очень важен вопрос сохранения холодового режима для вакцины, так как в ряде медучреждений не выдерживается даже хранение препаратов при +2...+8, не говоря уже о вакцине Pfizer, которой нужно -70 градусов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал точную дату поставки в Украину вакцин от коронавируса COVID-19.