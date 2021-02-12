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Идет точечная уборка — у Кличко рассказали, как расчищают снег в Киеве Владимир Бондаренко объяснил, почему плохо чистятся второстепенные улицы

В Киеве коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко.

"Борьба продолжается, по состоянию на утро расчищены основные магистрали. На данный момент работает около 400 единиц техники. Правда, движение техники в колоннах сейчас невозможно, идет точечная уборка. Управляющие компании и районные администрации делают уборку придомовых территорий. К сожалению, мы должны понимать, что большинство балансодержателей, частных в том числе, должны были расчищать определенные фасадные участки и тротуары. Но по состоянию на утро они были в удовлетворительном состоянии, до конца не расчищены. Например, вчера было вынесено более тысячи предписаний по надлежащей расчистке снега", — сказал он.

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Бондаренко предупредил, что при усилении снегопада с уборкой придется подождать, и рассказал, куда жаловаться, если улица не расчищена совсем.

"Сегодня днем и вечером будет проходить основная уборка. Но если будет такая же погодная ситуация, когда ночью снегопад, то это будет невозможно, будем ждать стабилизации погодных условий. Нужно сообщать (о нерасчищенных улицах — ред.) на 1551, мы будем оперативно реагировать на такие ситуации. Но есть протокол, что сначала расчищаются основные магистрали, а потом межквартальные проезды. Это, конечно не значит, что с понедельника не должно было никого быть. Но, к сожалению, межквартальные проезды не приоритетны", — сказал он.

Бондаренко добавил, что весь общественный транспорт вышел на линии, серьезных перебоев в его работе нет.

Ранее советник главы Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная рассказала о работах по расчистке снега в Киеве.