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"Мы становимся заложниками": Ляшко высказался о ситуации с вакцинами от COVID-19 Олег Ляшко рассказал, как Украина могла бы решить вопрос с вакцинами

Украина стала заложником богатых стран, которые раскупили вакцину от коронавируса — об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Вы рассказываете в феврале 2021 года, что президент ведет переговоры с лидерами фармацевтических компаний. Все нормальные страны уже давно подписали договоры, получили вакцины и вакцинируют своих людей… Генсек ООН правильно сказал «вакцинный национализм», когда богатые страны закупают вакцины, бедным странам ничего не перепадает. Потом мы становимся заложниками, фактически теряем безвиз, нас не пустят никуда в Европу", — сказал он.

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Ляшко заявил, что Украина сама бы могла производить вакцину по западным технологиям.

"Что должны делать сильные мира сего – делиться вакциной, производством, технологиями. В Украине достаточно производств, где мы можем производить вакцину по технологии Pfizer, AstraZeneca, но делать для Украины, потому что это глобальная проблема", — сказал он.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, как в Верховной Раде реагируют на расследование НАБУ по закупке вакцин от COVID-19.