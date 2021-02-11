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Проспект Бандеры в Киеве: в Институте нацпамяти удивились решению суда Глава Института национальной памяти высказался о скандальном решении Киевского окружного суда

Киевский окружной суд отменил переименование ряда улиц в столице, в частности, Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Решение суда прокомментировал в эфире канала "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Решение Окружного административного суда вызывает очередное удивление, люди почти 6 лет живут на этих улицах, кому-то, может, не хватает Московского проспекта в Киеве – честно говоря, мы удивлены… Конечно, мы поддержим Киевскую городскую государственную администрацию, тоже подадим апелляцию. Речь идет не только о проспекте Бандеры, но и об улице Алмазова (генерал армии УНР – ред.), Януша Корчака (польский педагог, врач и писатель – ред.), чем они не угодили истцам и суду?" — сказал он.

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Дробович считает, что в случае переименования улицы нужно на какое-то время ввести запрет на изменения названия.

"Нужно так и делать – переименовал, и некоторое время, десятилетия пусть пройдут, не менять название. Это как минимум дискомфортно для людей. Вообще это у меня вызывает ассоциацию с этими "качелями" в Харькове, когда постоянно туда-сюда переименовывали проспект Жукова в Григоренко, и местная власть на этом получала политические дивиденды. Закончилось это тем, что в апелляциях все было отменено", — рассказал он.

Дробович также отметил, что вопросы переименования с Московского проспекта, улиц Кутузова и Суворова не связаны с декоммунизацией.

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Напомним, Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве". Таким образом, отменяется переименование улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Омельяновича-Павленко, переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало, проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.