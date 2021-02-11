16:05, Сегодня

Случаев заболевания COVID-19 стало меньше — эксперт назвал две причины Юрий Ганиченко рассказал, почему официальная статистика заболеваемости снизилась

Руководитель ключевых проектов и старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил уменьшение количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Статистика выявленных больных действительно снижается, если мы говорим об официальной статистике от Минздрава. Однако это не означает, что заболеваемость снижается. Почему снижается количество выявленных случаев? Может быть две причины. Первая, заболеваемость падает, соответственно меньше людей болеют. Вторая, выявляемость падает, то есть количество больных, которые прямо сейчас болеют коронавирусом, уменьшается. Это потому, что мы сейчас видим много выздоровевших. Их примерно в два раза больше, чем новых случаев", — отметил эксперт.

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Однако, подчеркнул он, это не означает, что заболеваемость коронавирусом уменьшается.

"Почему так происходит? Потому что среди людей, страдающих слабосимптомно, бессимптомно, падает выявляемость из-за того, что люди меньше тестируются. Однако динамика среди людей со средним и сложным течением заболевания стабильна. То есть нагрузка на систему здравоохранения стабильная и распространенность болезни стабильна. Сейчас мы видим вспышки в трех регионах: Черновицкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области. Если эти вспышки сейчас удастся локализовать, ситуация будет стабильная", — заявил Ганиченко.

Напомним, 11 февраля в Украине зафиксировано 5 039 новых случаев заболевания коронавирусом. Случаев болезни в активной форме 135 092 — это на 1 653 человек меньше, чем в прошлые сутки. Госпитализировано за сутки 1784 человека. 124 человека умерли, 6568 выздоровели.

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