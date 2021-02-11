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Китайский Год Быка будет легче - астролог рассказал, кому повезет больше всего Тем, кто отмечает наступление Нового года по китайскому календарю, астролог советует собраться в семейном кругу

Ведический астролог Игорь Нехаев в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким будет новый Год Быка, который наступает по китайскому календарю, как его лучше отмечать, и для каких знаков Зодиака он будет наиболее значимым.

"Китайский новый год наступает завтра, это второе новолуние после зимнего солнцестояния. Но есть еще и другие даты, кстати, 31 декабря с празднованием нового года ничего общего не имеет. Мы уже знаем, что наступает Год Быка. Бык – это земная стихия, природа миротворца, терпеливое животное. Для нас этот год в большей степени будет легче, чем ушедший", - сказал Нехаев.

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Астролог советует тем, кто будет праздновать Новый год по китайскому календарю, отмечать его в кругу семьи.

"Праздновать лучше в кругу семьи, сам год по китайскому календарю говорит о начале весны, Солнце переходит в северное полушарие, это праздник жизни, праздник весны, и хорошо бы его встретить в кругу своих близких и друзей", - сказал астролог.

Нехаев рассказал, каким знакам Зодиака следует обратить особое внимание в Год Быка.

"Могу точно сказать, что для Близнецов этот год окажется непростым, он может быть сопряжен с определенными сложностями, кризисами, возможно, будут проявляться ситуации, связанные с неожиданностями. Также хотел бы отметить знак Водолея, потому что для них этот год может быть связан с переоценкой ценностей, человек захочет познать себя, это может быть стремление к уединению, к некой отреченности. Для воздушных знаков этот год будет не совсем благоприятный, хотя нужно смотреть каждый гороскоп в отдельности, на всех влияние не распространяется на 100%", - сказал Нехаев.

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Украинцам астролог посоветовал соблюдать спокойствие до апреля, когда ситуация начнет улучшаться.

"До конца марта мало что изменится, нужно успокоиться, вырабатывать терпение, это соответствует качеству пришедшего года, знака Быка. Терпение, самодисциплина – это то, чему можно поучиться. А с апреля будут хорошие месяцы, мы можем заметить, как будет потепление во всех отраслях, могут границы открываться, люди будут чувствовать, как пандемия спадает", - сказал Нехаев.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в эфире канала "Украина 24" рассказал, чего ждать от 2021 года некоторым знакам Зодиака. Он отметил, что 2020 год с нумерологической точки зрения был критическим.