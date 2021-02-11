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Снегопад в Украине: в "Укравтодоре" рассказали, где пробки на дорогах Большегрузный транспорт не пускают в Киев и держат в соседних областях

В Украине снова на дорогах образовались большие пробки из-за снега. О ситуации на дорогах рассказал начальник управления эксплуатации дорог "Укравтодора" Олег Федоренко в эфире канала "Украина 24".

"Начиная с трех часов ночи сегодняшнего дня, ситуация сложная, мы работаем в усиленном режиме. В настоящий момент работает около 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники по всей Украине. Частично ограничено движение большегрузного транспорта в большей части западных областей, в основном это транзитные дороги. Это Львовская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Полтавская области. Мы стараемся не накапливать такой транспорт перед въездами в Киев", — сказал он.

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Чиновник назвал самые сложные для проезда участки на дорогах.

"Есть небольшое осложнение в Ровенской области возле населенного пункта Грушвица, там есть проезд для легкового и коммерческого транспорта, но заблокирована одна полоса в сторону Львова большегрузным транспортом. Это временно, это не перекрытие движения. Есть также осложнение в Черниговской области возле населенного пункта Гасачевка, там крутой подъем, и сейчас там 22 фуры без цепей. Те, кто с цепями, может беспрепятственно проехать. На всех других дорогах местами движение осложнено, но не заблокировано", — сказал он.

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Также Федоренко рассказал, что происходит на подъездах в Киев, где скапливаются фуры, которые планируют ехать транзитом через столицу.

"Большегрузные машины перед въездом в Киев мы останавливаем вместе с Национальной полицией, наверное, в пятый или шестой раз за последнюю неделю. Имея опыт, чтобы фуры не стояли за пределами объектов сервиса, сейчас уполномоченные сотрудники полиции придерживают фуры в Черкасской. Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и даже частично в Винницкой области. С 15 часов уже придерживаются фуры в Киевской области, Конечно, не в чистом поле, а там, где можно перекусить, выпить кофе и пересидеть не в кабине транспортного средства", — сказал он.

Ранее советник главы Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная рассказала о расчистке снега в столице.