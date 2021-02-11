"90% украинцев несчастливы": Колесников объяснил, что делать
Украинскому обществу не хватает доверия и оптимизма, считает Борис Колесников
Национальной идеей для Украины должно стать создание общества равных возможностей, чтобы преодолеть растущее социальное неравенство.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.
"Вы заметили, что 90% людей (в Украине – ред.) считают себя несчастливыми? Дания занимает первое место в мире по индексу счастья. А по зарплате она в топ-10 не входит. Нужно создать обстановку доверия, оптимизма. А когда мы видим на уровне школ, что в классе одноклассники: у кого-то папа прокурор, налоговик, а у кого-то папа инженер или агроном. Вот там уже видна разница – социальная несправедливость. Самая высшая цель любого общества – создать общество равных возможностей. Это и есть наша национальная идея", - заявил Колесников.
Читайте также: Сколько денег должна получать украинская семья: экс-министр озвучил сумму
Популярное видео
Ранее бывший вице-премьер-министр Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, как обеспечить доступную ипотеку в Украине.