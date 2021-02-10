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Генерал объяснил, какими будут полномочия СБУ после реформы Виктор Ягун также отметил, что реформу поддержали НАТО и ЕС

Законопроект о реформе СБУ предусматривает, что спецслужба начнет действовать совсем другими методами, чем правоохранительные органы.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.

Как заявил Ягун, информация о якобы полномочиях СБУ, при которых она может без суда закрыть любой канал или посадить человека, "совсем не соответствует действительности".

"Это распространяется в первую очередь теми каналами и информационными месседжами, кто категорически против этой реформы, которую, кстати, поддержали наши партнеры, и есть совместное заявление от наших партнеров по НАТО и ЕС. Там есть такие механизмы, они внесудебные, но четко выписаны, и никто самолично не собирается закрывать, блокировать какие-то помещения", - пояснил он.

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По словам экс-заместителя главы СБУ, "это все выписано четко в рамках закона о контрразведывательной деятельности".

"Ситуация очень простая. Если мы делаем спецслужбу – она действует совсем другими методами, чем правоохранительные органы, которые работают через прокуратуру, через суды, и есть механизм судебного реагирования. Контрразведывательный орган действует по другим механизмам, и контролируется в первую очередь парламентом. Если будут нарушения – понятно, что нужно будет реагировать, такие действия априори невозможно осуществлять, либо они будут отменены", - отметил Ягун.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ.

Генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире канала "Украина 24" назвал слабые места в законопроекте о СБУ.