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"Мы ведем прозрачную политику": Степанов отреагировал на расследование по вакцинам Министр выразил готовность содействовать расследованию НАБУ

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Минздрав ведет прозрачную политику по закупке вакцин от коронавируса.

Таким образом он прокомментировал информацию, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование из-за закупки вакцин через посредника.

"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть большой спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем", - сказал министр.

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Он отметил, что у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, - там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей", - пояснил Степанов.

На уточняющий вопрос, является ли он фигурантом по делу НАБУ, глава Минздрава ответил:

"Чего это я должен быть каким-то фигурантом какого-то дела? Надо у НАБУ спрашивать. Более того, мы максимально заинтересованы, особенно я заинтересован, потому что это такая вещь, которая бросает тень на министерство. Поэтому я заинтересован в максимально быстром расследовании. Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по каким-либо документам - все документы будут предоставлены мгновенно".

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Напомним, ранее появилась информация, что НАБУ 3 февраля начало расследование возможных злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по цене 17,85 доллара США за дозу с помощью фирмы-посредника.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" назвал точную дату начала вакцинации от коронавируса.