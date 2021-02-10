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В день влюбленных на "Украина 24" смотрите проект "Время любить" с Василием Головановым Сейчас как никогда уместно вспомнить, что в трудные времена именно любовь спасала мир

В день всех влюбленных в воскресенье, 14 февраля, на канале «Украина 24» телепроект «Время любить». Ведущий - Василий Голованов.

Сейчас как никогда уместно вспомнить, что в трудные времена именно любовь спасала мир:

- советы, как произвести впечатление на первом свидании,

- уникальная возможность услышать, как признаются в любви народные любимцы.

Романтический проект ко дню влюбленных - «Время любить». В воскресенье в 19:00.