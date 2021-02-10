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Записаться на вакцинацию можно будет онлайн: подробности от министра Михаил Федоров также анонсировал переход к режиму без использования бумажных документов

На вакцинацию от коронавируса COVID-19 можно будет записаться через приложение "Дія", работа в этом направлении ведется.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы сегодня сделали анонс – возможно будет записаться через "Дію", мы над этим работаем. Национальный центр здоровья и Минздрав проделали важную работу, они на базе реестре e-health разработали модуль для вакцинации, и мы скоро создадим возможность записаться на вакцинацию через приложение и портал "Дія", - сказал министр.

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Федоров также прокомментировал возможность создания паспорта вакцинированного.

"Сегодня конкретной задачи нет – разработать паспорт, и вообще паспорт это просто отображение записи в реестре. Мы первая страна в мире, которая запустила электронные паспорта граждан, мы четвертыми в Европе запустили водительские удостоверения. Для нас отобразить любой документ – это не проблема. Если будет такая задача – сделаем без проблем", - сказал министр.

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Федоров отметил, что планируется запустить режим онлайн-документации, когда необязательно предъявлять бумажную версию документа.

"В нашей стране больше тысячи услуг, мы написали законопроект, будем регистрировать, планируем принять, и с 1 сентября запустить режим paperless – это когда чиновник не имеет права требовать у человека документ, если он уже есть в реестре, а это 95% жизненных ситуаций. Все услуги запускаем на портале "Дія" или в приложении. Это наш принцип - в один-два клика, и ничего больше не нужно делать", - сказал Федоров.

Ранее в эфире канала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что с иммунными паспортами есть проблема.