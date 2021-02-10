Снегопады в Украине: таксист объяснил, почему клиент должен платить больше
По мнению главы профсоюза таксистов, 90% таксистов работают нелегально, и "нет гарантии, что вы доедете из пункта А в пункт Б"
Глава профсоюза таксистов Василий Попик в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему в непогоду таксисты поднимают тарифы.
"Это объективно. Мы можем посмотреть на улицы и увидеть, какие они "чистые", насколько сегодня тяжелый трафик. Клиент, который едет из пункта А в пункт Б, едет намного дольше, чем до этих катаклизмов, которые мы сегодня видим на улице. Это очевидно", - сказал глава профсоюза.
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Попик отметил, что таксисты обязаны предупреждать клиента о повышении стоимости перевозок.
"Клиент должен быть предупрежден обязательно, что цена такая-то, клиент должен быть твердо уверен, что машина будет, и должен четко понимать, за что он платит больше. То, что цены при таких катаклизмах во всем мире поднимаются, – это очевидно, это не украинское ноу-хау. Даже в часы пик понятно, по каким причинам повышается тариф, - сказал Попик.
Вопросов бы не возникало, если бы таксисты выполняли нормы действующего законодательства, и в каждом автомобиле был бы таксометр - тогда бы он считал время простоя. Но наши фискальные органы почему-то не добились того, чтобы таксисты выполняли нормы действующего законодательства".
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Попик считает, что большинство таксистов, а также онлайн-сервисы такси, работающие через мобильные приложения, работают незаконно.
"Более 90% таксистов на улице занимаются этим видом деятельности незаконно, мало того, все эти известные интернет-платформы в Украине работают вне норм законодательства. Законодательство абсолютно неурегулированное, вернее, есть законы, которые никто не выполняет, и нет никакой гарантии, что вы доедете из пункта А в пункт Б. Мало того, даже в нормальный день нет такой гарантии. Когда вы скачиваете известные приложения и подписываете лицензионное соглашение, там черным по белому написано, что приложение не несет ответственности за то, что таксист вас довезет до пункта назначения", - сказал глава профсоюза таксистов.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24" призвал принять закон, направленный на легализацию рынка такси в Украине.