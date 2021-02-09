Улица одного из городов Украины признана лучшей на всемирном конкурсе: видео
Победа была добыта благодаря фонарям, которые создают уникальное освещение
Улица Короленко в Днепре признана лучшей на Всемирном конкурсе светового дизайна. Такую награду украинцы получают впервые. Всего в конкурсе приняли участие 350 команд из 43 стран мира.
Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, победа была добыта благодаря фонарям на бульваре, которые меняют не только цвет, но и проецируют на тротуар различные изображения. Также уникальным называют интерактивный экран, на котором можно создать собственную картину с помощью жестов.
"Мы заняли первое место в этом профессиональном конкурсе и сегодня к нам приехал этот кубок из Лос-Анджелеса. Это первое место среди городского освещения вообще в мире. Мы очень горды, что на этом конкурсе наша команда дизайнеров и проектировщиков заняла первое место, и большое спасибо всем участникам", - прокомментировал событие мэр Днепра Борис Филатов.
Читайте также: Днепр получит масштабный грант от европейского банка
Популярное видео
Автор светового дизайна Николай Каблука рассказал, чем уникален его проект:
"Этот бульвар посвященный творчеству. Во-первых, каждый из этих 100 с лишним фонариков - он индивидуально адресуется. Он меняет цвет независимо друг от друга. И эти программы прописаны на все времена года, на все праздники, день Валентина, на рождественские программы, национальные праздники".