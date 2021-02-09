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Улица одного из городов Украины признана лучшей на всемирном конкурсе: видео Победа была добыта благодаря фонарям, которые создают уникальное освещение

Улица Короленко в Днепре признана лучшей на Всемирном конкурсе светового дизайна. Такую награду украинцы получают впервые. Всего в конкурсе приняли участие 350 команд из 43 стран мира.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, победа была добыта благодаря фонарям на бульваре, которые меняют не только цвет, но и проецируют на тротуар различные изображения. Также уникальным называют интерактивный экран, на котором можно создать собственную картину с помощью жестов.

"Мы заняли первое место в этом профессиональном конкурсе и сегодня к нам приехал этот кубок из Лос-Анджелеса. Это первое место среди городского освещения вообще в мире. Мы очень горды, что на этом конкурсе наша команда дизайнеров и проектировщиков заняла первое место, и большое спасибо всем участникам", - прокомментировал событие мэр Днепра Борис Филатов.

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Автор светового дизайна Николай Каблука рассказал, чем уникален его проект: