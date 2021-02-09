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Снегопады в Украине: врач дал советы, как избежать переломов и ушибов Травматолог рассказал, что часто бывает причиной серьезных травм при падении

В Украине снова ухудшилась погода и выпало много снега. Как ничего себе не сломать на скользких поверхностях, рассказал ортопед-травматолог Александр Коваленко в эфире канала "Украина 24".

"Застраховать себя на 100% ни у кого не получится. Если вы падаете, то старайтесь приземлиться на бок или на ягодицы, и как можно больше беречь голову. В такую ​​погоду я рекомендую людям, особенно пожилого возраста, не выходить из дома. Надо потерпеть", — сказал он.

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По словам врача, одна из причин ушибов — то, что люди держат руки в карманах.

"Совершенно верно, это одна из составляющих. Если человек падает вперед, он может себя немного подстраховать руками. Если руки спрятаны, то среагировать будет крайне трудно. Поэтому да, это одна из причин серьезных травм головы", — сказал он.

Травматолог рассказал, что нужно делать в случае падения.

"Если упал и не чувствуешь достаточной опороспособности, не надо пытаться встать. Если чувствуешь, что что-то где-то не на месте, ни в коем случае не надо пытаться что-то вправлять и тому подобное. Надо звать на помощь, вызвать помощь по телефону, но вставать самостоятельно — не рекомендую", — сказал он.

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